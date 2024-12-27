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«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Александром Шаровым

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Александром Шаровым
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«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Александром Шаровым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что форвард может перейти в «Автомобилист».

Шаров проводит второй сезон за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне КХЛ на его счету 20 (8+12) очков в 37 матчах при показателе полезности «-3». Всего в рамках лиги 29-летний нападающий провёл 511 матчей, в которых забросил 118 шайб и отдал 151 результативную передачу.

В сезоне-2024/2025 «Салават Юлаев» провёл 37 матчей и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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