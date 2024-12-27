Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это сильно расшатывает психику». Рябыкин — о частых заменах вратарей у СКА

«Это сильно расшатывает психику». Рябыкин — о частых заменах вратарей у СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о частых заменах вратарей у СКА во время матчей. Напомним, во встрече с ЦСКА (5:6) клуб с берегов Невы пропустил две шайбы за первые 57 секунд встречи, после чего тренерский штаб петербургских армейцев принял решение поменять стартового голкипера Егора Заврагина на Павла Мойсевича. К 15-й минуте матча ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Заврагин.

«Это сильно расшатывает психику вратарям, всё же их психология своеобразная, люди с другой планеты, их стараются особо не нервировать. Первые шайбы ЦСКА — я не вижу ошибок Заврагина. Первый гол — рикошет, случайность. Второй — закрыли вратаря, переправили. Я бы не менял Заврагина после второго гола», — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
СКА произвёл обратную замену вратаря после пяти пропущенных шайб от ЦСКА в первом периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android