«Это сильно расшатывает психику». Рябыкин — о частых заменах вратарей у СКА

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о частых заменах вратарей у СКА во время матчей. Напомним, во встрече с ЦСКА (5:6) клуб с берегов Невы пропустил две шайбы за первые 57 секунд встречи, после чего тренерский штаб петербургских армейцев принял решение поменять стартового голкипера Егора Заврагина на Павла Мойсевича. К 15-й минуте матча ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Заврагин.

«Это сильно расшатывает психику вратарям, всё же их психология своеобразная, люди с другой планеты, их стараются особо не нервировать. Первые шайбы ЦСКА — я не вижу ошибок Заврагина. Первый гол — рикошет, случайность. Второй — закрыли вратаря, переправили. Я бы не менял Заврагина после второго гола», — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.