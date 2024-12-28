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Гомоляко рассказал, мог ли он перейти на работу в «Авангард» после ухода из «Металлурга»

Гомоляко рассказал, мог ли он перейти на работу в «Авангард» после ухода из «Металлурга»
Аудио-версия:
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, мог ли он перейти на работу в «Авангард» после ухода из магнитогорского клуба.

— Чем занимаетесь после своего ухода из «Металлурга»?
— Провожу время дома с семьёй, занимаюсь собаками, которых у меня четыре. Смотрю хоккей, приезжаю в Москву к детям.

— В Челябинск не заезжаете?
— Один раз ездил, когда они с Омском играли. А так живу в Магнитогорске.

— Действительно ли к вам был интерес со стороны «Авангарда»?
— На меня никто с конкретикой не выходил. Были разговоры, но не более того. А так, конечно, я готов», — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Гомоляко читайте на «Чемпионате» сегодня, 28 декабря, в 10:00 мск.

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