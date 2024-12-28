Гомоляко — о Разине: мы не близкие друзья, но у нас всегда были хорошие отношения

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о своих отношениях с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

— В каких отношениях остались с руководством, тренерским штабом «Металлурга»?

— Андрея Разина поздравил с днём рождения, с остальными вижусь, здороваюсь. С Алексеем Жлобой (директор клуба. – Прим. «Чемпионата») один раз вместе летели на самолёте, поговорили.

— С Андреем Разиным вы не расставались врагами, но и друзьями вас не назвать?

— Мы не близкие друзья, но у нас всегда были хорошие отношения, когда мы играли вместе. У нас не было никаких передряг, мы не ругались. Я не лез в его работу, каждый занимался своим делом. Тренер мог сказать: «Я хочу такого-то игрока». Рекомендация, как это обычно бывает.

— Да, стандартная практика.

— Вот многие говорили, что Разин привёл своих. Что значит «привёл своих»? Это ограниченно свободные агенты, люди были на контрактах, с тем же Макаром Хабаровым прошёл оффершит. Сложно было поменять Коростелёва на Петунина или Кошелева на Гераськина, помните тот тройной обмен с участием Жафярова? Непросто было расставаться с ребятами, которые бились в финале с ЦСКА. Пацаны приносили медали, играли неплохо, но Андрей Владимирович хотел определённых игроков, а заявка и потолок зарплат заставляли идти на изменения. Я это сделал, как бы трудно это ни было.

— Не было такого, что Разин выполнял в «Металлурге» чуть ли не функции генерального менеджера, как в своё время в «Северстали»?

— Нет, поддавить в этом плане он на меня никак не мог. У нас были профессиональные отношения. Никакого давления со стороны главного тренера не было. Он мне сказал: «Хочу Петунина». Мы сели, поговорили, решили взять его в обмен на Коростелёва. Я позвонил в «Северсталь», в итоге договорились. Разумеется, согласовав с Виктором Филипповичем Рашниковым (президент «Металлурга». – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.