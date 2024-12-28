Гомоляко: если бы Разин сказал «нет», Башкирова в «Металлурге» бы не было

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о приглашении в команду нападающего Данила Башкирова через контрактное предложение, которое не повторил «Салават Юлаев». В ноябре 2024 года форвард перешёл в «Авангард».

— Расскажите про историю со странным оффершитом Башкирову, которую много обсуждали в прессе.

— Это выдуманная история, которую везде при удобном случае вставляют. Я точно знал, что Уфа была готова платить 20-22 миллиона рублей Башкирову и повторить этот контракт, но мы хотели взять парня себе, это было согласовано и с тренером, и с руководством. Если бы тренер сказал «нет», этого игрока, как и других хоккеистов, здесь бы не было.

— А почему же он оказался не нужен Разину?

— Летом он на сборах нравился тренерскому штабу, поближе посмотрели – не особо подошёл. К системе Разина надо привыкать. Если бы мы хотели просто поднять человеку контракт, то, повторюсь, сделали бы другое предложение и Уфа оставила бы игрока себе. Всё очень просто», — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.