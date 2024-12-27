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«Автомобилист» заключил контракт нападающим Александром Шаровым

«Автомобилист» заключил контракт нападающим Александром Шаровым
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«Автомобилист» заключил контракт до конца сезона с нападающим Александром Шаровым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня, 27 декабря, форвард расторг контракт с «Салаватом Юлаевым». В нынешнем сезоне КХЛ на его счету 20 (8+12) очков в 37 матчах при показателе полезности «-3». Всего в рамках лиги 29-летний нападающий провёл 511 матчей, в которых забросил 118 шайб и отдал 151 результативную передачу.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 46 очков после 37 сыгранных встреч.

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