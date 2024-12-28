Гомоляко: я бы вообще оставил Карпова в «Металлурге», а Уилсона не брал

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал об уходе из команды форварда Максима Карпова в «Сибирь» и приходе нападающего Скотта Уилсона. Отметим, что канадский игрок 27 декабря перешёл в «Салават Юлаев». Кроме того, Гомоляко прокомментировал приглашение Жан-Себастьена Ди.

— Не считаете, что приглашение Ди и подписание нового контракта с Карповым стали ошибочными?

— Знаете, какая здесь история. Я захожу в раздевалку, сидит Макс. Говорю ему: «Ты чего здесь сидишь, почему соглашение не подписываешь»? Карпов мне ответил, что его агент звонил Разину. Пётр Приходько, представитель Максима, спросил у Андрея Владимировича: «Он тебе нужен? Сумма такая-то, два года». Тренер согласился и сказал, что нужен. Затем Карпов пошёл и подписал контракт. Кстати, именно я посоветовал убрать Карпова от Зернова. В итоге Макс хорошо заиграл как в равных составах, так и в меньшинстве, а Денис раскрылся с Канцеровым и Силантьевым. По мне, я бы вообще оставил Карпа, а Уилсона не брал.

— А с Ди – это ошибка?

— Я бы не сказал. Возможно, в сумме контракта, но, опять же, есть много обстоятельств. Например, он получил несколько серьёзных травм, в том числе магнитогорская наценка. Наверное, нужно было ещё поторговаться с агентом. Наверное, соглашусь с ошибкой, — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.