Экс спортивный директор «Металлурга» объяснил, почему он не смог подписать Ника Петана

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко объяснил, почему он не смог подписать Ника Петана. Форвард подписал соглашение с «Ак Барсом» летом 2024 года.

— В любом случае странно, что спортивного директора чемпионской команды так неожиданно уволили.

— Это и обидно.

— Кого ещё могли подписать?

— Мы за Петаном бегали два года. В середине сезона слышим: «Всё, он готов». Мы готовы были взять его за 70 млн рублей, а агент предлагал 80. Мне в руководстве сказали: «Много». Я объяснил, что если не заберём за 80, то за 75 его заберёт Казань. Так и случилось. И таких примеров несколько, — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.