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Экс спортивный директор «Металлурга» объяснил, почему он не смог подписать Ника Петана

Экс спортивный директор «Металлурга» объяснил, почему он не смог подписать Ника Петана
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко объяснил, почему он не смог подписать Ника Петана. Форвард подписал соглашение с «Ак Барсом» летом 2024 года.

— В любом случае странно, что спортивного директора чемпионской команды так неожиданно уволили.
— Это и обидно.

— Кого ещё могли подписать?
— Мы за Петаном бегали два года. В середине сезона слышим: «Всё, он готов». Мы готовы были взять его за 70 млн рублей, а агент предлагал 80. Мне в руководстве сказали: «Много». Я объяснил, что если не заберём за 80, то за 75 его заберёт Казань. Так и случилось. И таких примеров несколько, — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Гомоляко читайте на «Чемпионате»:
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
Эксклюзив
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
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