Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» переподписала контракт с нападающим Русланом Абросимовым

«Северсталь» переподписала контракт с нападающим Русланом Абросимовым
Комментарии

«Северсталь» переподписала контракт с нападающим Русланом Абросимовым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Новое двустороннее соглашение рассчитано до 31.05.2026.

В нынешнем регулярном сезоне Абросимов провёл 38 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+3».

«Северсталь» после 38 матчей расположилась на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 48 очков. В следующей игре череповецкий клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» завтра, 28 декабря.

Материалы по теме
Официально
«Северсталь» расторгла и заключила новый контракт с нападающим Александром Скореновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android