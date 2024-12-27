«Северсталь» переподписала контракт с нападающим Русланом Абросимовым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Новое двустороннее соглашение рассчитано до 31.05.2026.

В нынешнем регулярном сезоне Абросимов провёл 38 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+3».

«Северсталь» после 38 матчей расположилась на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 48 очков. В следующей игре череповецкий клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» завтра, 28 декабря.