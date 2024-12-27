СКА обменяет Глотова в «Трактор» на Карпухина

Как стало известно «Чемпионату», СКА обменяет нападающего Василия Глотова в «Трактор» на защитника Илью Карпухина.

26-летний Карпухин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 39 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.

27-летний Глотов в 30 встречах нынешней регулярки записал на свой счёт 21 (12+9) очко.

«Трактор» возглавил таблицу Востока со старта сезона и до сих пор не покидает первую строчку. В активе подопечных Бенуа Гру 52 очка после 39 сыгранных встреч.

СКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 38 матчей имеет в активе 48 очков.