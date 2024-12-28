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Гомоляко — об увольнении из «Металлурга»: удивился. Разве я провалил работу летом?

Гомоляко — об увольнении из «Металлурга»: удивился. Разве я провалил работу летом?
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о своём увольнении из магнитогорского клуба.

— Кстати, меня очень удивила формулировка в релизе «Металлурга» после вашего увольнения. Дескать, Гомоляко устал и хочет взять паузу. Вас тоже?
— Конечно, я удивился. Разве я провалил работу летом? Чемпионский костяк сохранился. Да, новых ребят особо не было, но нужно было подождать.

— Уехал Гребёнкин, пришёл Уилсон, которого накануне обменяли в «Салават Юлаев».
— Да. Например, защитники все остались, как и вратари. За четыре месяца до дедлайна можно было спокойно укрепляться. Что, «Локомотив» взял словака Паника в сентябре? Кстати, форвард ярославцев Байрон Фрейз тоже был в нашем шорт-листе. Посмотрите, все переходы осуществляются сейчас, за несколько суток до дедлайна, — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Матч «Ак Барс» – «Трактор» 28 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Гомоляко читайте на «Чемпионате»:
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
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«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
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