Гомоляко — об увольнении из «Металлурга»: удивился. Разве я провалил работу летом?

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о своём увольнении из магнитогорского клуба.

— Кстати, меня очень удивила формулировка в релизе «Металлурга» после вашего увольнения. Дескать, Гомоляко устал и хочет взять паузу. Вас тоже?

— Конечно, я удивился. Разве я провалил работу летом? Чемпионский костяк сохранился. Да, новых ребят особо не было, но нужно было подождать.

— Уехал Гребёнкин, пришёл Уилсон, которого накануне обменяли в «Салават Юлаев».

— Да. Например, защитники все остались, как и вратари. За четыре месяца до дедлайна можно было спокойно укрепляться. Что, «Локомотив» взял словака Паника в сентябре? Кстати, форвард ярославцев Байрон Фрейз тоже был в нашем шорт-листе. Посмотрите, все переходы осуществляются сейчас, за несколько суток до дедлайна, — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.