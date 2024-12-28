Сергей Гомоляко рассказал, как ему удалось сохранить Илью Набокова в «Металлурге»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, как ему удалось сохранить вратаря Илью Набокова в магнитогорском клубе после победы в Кубке Гагарина — 2024, где голкипер был признан MVP.

— Долго договаривались о повышении контракта Илье Набокову после фееричного плей-офф?

— Спасибо агенту Шуми Бабаеву, всё прошло без каких-то жёстких переговоров и выкручивания рук с его стороны. Договорись об адекватном повышении контракта и прописали бонусы.

— Не пробовали договориться на два года?

— Решили, что вернёмся к этому разговору позже.

— На вас выходили другие топ-клубы с просьбой о продаже прав на Набокова?

— Нет. С нашей стороны было бы глупостью продать MVP Кубка Гагарина. И это все понимают, — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.