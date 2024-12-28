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Сергей Гомоляко рассказал, как ему удалось сохранить Илью Набокова в «Металлурге»

Сергей Гомоляко рассказал, как ему удалось сохранить Илью Набокова в «Металлурге»
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, как ему удалось сохранить вратаря Илью Набокова в магнитогорском клубе после победы в Кубке Гагарина — 2024, где голкипер был признан MVP.

— Долго договаривались о повышении контракта Илье Набокову после фееричного плей-офф?
— Спасибо агенту Шуми Бабаеву, всё прошло без каких-то жёстких переговоров и выкручивания рук с его стороны. Договорись об адекватном повышении контракта и прописали бонусы.

— Не пробовали договориться на два года?
— Решили, что вернёмся к этому разговору позже.

— На вас выходили другие топ-клубы с просьбой о продаже прав на Набокова?
— Нет. С нашей стороны было бы глупостью продать MVP Кубка Гагарина. И это все понимают, — сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Гомоляко читайте на «Чемпионате»:
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
Эксклюзив
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
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