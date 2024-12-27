«Барыс» переподписал контракт с защитником Адилем Бекетаевым, новое соглашение рассчитано до 31.05.2027. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 26-летний игрок обороны сыграл 40 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Всего в рамках КХЛ игрок обороны провёл 165 встреч, в которых записал на свой счёт 45 (10+35) очков с показателем полезности «-21».

«Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 23 очка после 41 игры. В следующем матче клуб из столицы Казахстана встретится с «Торпедо» 28 декабря.