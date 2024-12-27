«Динамо» Минск переподписало контракт с нападающим Диллоном Дюбе — пресс-служба КХЛ

С форвардом минского «Динамо» Диллоном Дюбе клуб переподписал контракт. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на своём официальном сайте.
В текущем сезоне КХЛ 26-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 27 встречах при показателе полезности «-10».
Для него это первый сезон в минской команде. Ранее Дюбе провёл шесть сезонов в «Калгари» (НХЛ) и не играл ни в одном другом клубе КХЛ.
В СМИ также есть информация, что нападающий является самым высокооплачиваемым игроком минского клуба, но ему могут урезать заработную плату по новому контракту.
Сейчас минчане находятся на седьмом месте Западной конференции КХЛ.