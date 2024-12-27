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«Динамо» Минск переподписало контракт с нападающим Диллоном Дюбе — пресс-служба КХЛ

«Динамо» Минск переподписало контракт с нападающим Диллоном Дюбе — пресс-служба КХЛ
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С форвардом минского «Динамо» Диллоном Дюбе клуб переподписал контракт. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на своём официальном сайте.

В текущем сезоне КХЛ 26-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 27 встречах при показателе полезности «-10».

Для него это первый сезон в минской команде. Ранее Дюбе провёл шесть сезонов в «Калгари» (НХЛ) и не играл ни в одном другом клубе КХЛ.

В СМИ также есть информация, что нападающий является самым высокооплачиваемым игроком минского клуба, но ему могут урезать заработную плату по новому контракту.

Сейчас минчане находятся на седьмом месте Западной конференции КХЛ.

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