«Динамо» Минск переподписало контракт с нападающим Диллоном Дюбе — пресс-служба КХЛ

С форвардом минского «Динамо» Диллоном Дюбе клуб переподписал контракт. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на своём официальном сайте.

В текущем сезоне КХЛ 26-летний форвард набрал 9 (3+6) очков в 27 встречах при показателе полезности «-10».

Для него это первый сезон в минской команде. Ранее Дюбе провёл шесть сезонов в «Калгари» (НХЛ) и не играл ни в одном другом клубе КХЛ.

В СМИ также есть информация, что нападающий является самым высокооплачиваемым игроком минского клуба, но ему могут урезать заработную плату по новому контракту.

Сейчас минчане находятся на седьмом месте Западной конференции КХЛ.