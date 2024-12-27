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Ротенберг подтвердил обмен Коромыслова и Глотова из СКА в «Трактор» на Карпухина

Ротенберг подтвердил обмен Коромыслова и Глотова из СКА в «Трактор» на Карпухина
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подтвердил, что петербургский клуб договорился с челябинским «Трактором» об обмене.

«Могу подтвердить, что мы договорились с «Трактором» об обмене Василия Глотова и Арсения Коромыслова на защитника Илью Карпухина», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее уже появлялась информация об обмене Глотова в «Трактор». На счету 27-летнего Василия 21 очко после 30 матчей в текущем сезоне.

21-летний Коромыслов за СКА провёл семь встреч и набрал на данный момент два очка.

У Ильи Карпухина в сезоне-2024/2025 девять очков после 39 матчей, для него это седьмой сезон в составе «Трактора», он ещё не играл ни за один другой клуб КХЛ.

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