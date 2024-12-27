Крикунов об обмене СКА и «Трактора»: Петербургу нужны опытные игроки, как Карпухин и Юдин

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал переход Василия Глотова из СКА в «Трактор». В петербургский клуб отправится Илья Карпухин.

«Обмен Василия Глотова на Илью Карпухина напрашивался. Да, Глотов – очень сильный игрок, но у СКА много нападающих, а защитную линию надо усиливать. Команда много забивает, но пропускать хочет меньше, а поэтому нужны такие опытные игроки, как Карпухин и Юдин. Обоих главный тренер СКА хорошо знает: бывший защитник «Трактора» постоянно играл у него в сборной, а Юдин вообще начинал профессиональную карьеру в системе СКА», — сказал Крикунов «Чемпионату».