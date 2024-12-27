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Ротенберг: Глотов многое сделал для СКА, а Карпухин поможет команде в поиске баланса

Ротенберг: Глотов многое сделал для СКА, а Карпухин поможет команде в поиске баланса
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поблагодарил Василия Глотова за работу и объяснил, почему переход Ильи Карпухина важен для команды.

«Василий Глотов многое сделал для СКА. Думаю, никто не станет отрицать, что в нашей команде он вышел на совершенно новый уровень – уровень сборной России. Мы в прекрасных отношениях с Васей, ценим его как игрока, но в данной ситуации нам нужно думать о команде. Довольны тем, что забили больше всех голов в этом сезоне, но нам нужен сбалансированный состав, в котором оборона не уступает атаке.

Илья Карпухин – один из тех хоккеистов, которые помогут СКА в поиске этого баланса, необходимого для будущих побед. Он уже не первый год надёжно играет в клубе, здорово показал себя в сборной России на Кубке Первого канала, мы очень рассчитываем на его надёжность и в СКА. Огромное спасибо Васе и Арсению за игру в Петербурге, обязательно ещё увидимся!» — сказал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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