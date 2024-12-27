«Разин сказал: «Молодец, но на пару игр давай в «вышку». Белозёров — о «Северстали»

Форвард «Нефтехимика» Андрей Белозёров рассказал, как ему сообщили о переходе в ВХЛ из «Северстали».

— А в «Северстали» тебя почему забраковал Разин?

— Не знаю. Просто подошёл ко мне в один из дней, сказал: «Ты молодец, у тебя есть талант, но давай на пару игр спустись в «вышку». В итоге я там задержался далеко не на пару матчей, — приводит слова Белозёрова «Татар-информ».

В прошлом сезоне нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров стал лучшим бомбардиром команды с 44 очками в 68 играх. Сейчас хоккеист проводит в составе этой команды уже третий сезон. На счету Андрея 24 очка после 38 встреч.