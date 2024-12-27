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Ротенберг заявил о намерении вернуть в Россию хоккеиста, играющего в Северной Америке

Ротенберг заявил о намерении вернуть в Россию хоккеиста, играющего в Северной Америке
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что петербургский клуб получит права на 20-летнего вратаря Руслана Хажеева, который сейчас выступает в АХЛ.

«В сделку входят спортивные права на голкипера Руслана Хажеева – 20-летнего талантливого вратаря с отличными антропометрическими параметрами. Он сейчас выступает в Северной Америке, до этого показывал классную игру в МХЛ. Будем работать над его возвращением в Россию, это вклад в наше будущее», — сказал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Челябинский голкипер Руслан Хажеев 24 октября провёл первый матч в АХЛ за «Чикаго Вулвз» — фарм-клуб «Каролины Харрикейнз».

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