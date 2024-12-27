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«Мы тоже простые смертные». Шаров — о том, ощущают ли хоккеисты рост цен

«Мы тоже простые смертные». Шаров — о том, ощущают ли хоккеисты рост цен
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Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров рассказал, как на хоккеистах сказывается рост цен.

«Мы тоже простые смертные, так что нас это тоже касается. Пять лет назад я получал зарплату в два раза меньше, чем сейчас, но я по-прежнему не ощущаю прироста в доходах. Всё дорожает: квартиры, машины, продукты и так далее. Это, конечно, не очень приятно.

25 декабря Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33%. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года – 9,50%. Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%», — приводит слова Шарова Mearatings.

Напомним, 27 декабря стало известно, что Шаров пополнил состав «Автомобилиста», ранее хоккеист играл в «Салавате Юлаеве».

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