«Спартак» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным

Московский «Спартак» подписал контракт с 29-летним Артёмом Загидулиным, который будет действовать до 2026 года.

Ранее хоккеист играл в составе нижнекамского «Нефтехимика» на протяжении двух сезонов. В текущем чемпионате у Загидулина было проведено 19 матчей, коэффициент надёжности составил 2,77, а процент отражённых бросков — 91,9%.

Напомним, Артём перешёл в московский клуб в результате обмена с «Нефтехимиком». В нижнекамский клуб отправился защитник Тимур Хайруллин.

Ранее Загидулин играл в составе магнитогорского «Металлурга» и «Куньлуня», он также однажды дебютировал в канадском «Калгари» в НХЛ.