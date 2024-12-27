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«Спартак» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным

«Спартак» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным
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Московский «Спартак» подписал контракт с 29-летним Артёмом Загидулиным, который будет действовать до 2026 года.

Ранее хоккеист играл в составе нижнекамского «Нефтехимика» на протяжении двух сезонов. В текущем чемпионате у Загидулина было проведено 19 матчей, коэффициент надёжности составил 2,77, а процент отражённых бросков — 91,9%.

Напомним, Артём перешёл в московский клуб в результате обмена с «Нефтехимиком». В нижнекамский клуб отправился защитник Тимур Хайруллин.

Ранее Загидулин играл в составе магнитогорского «Металлурга» и «Куньлуня», он также однажды дебютировал в канадском «Калгари» в НХЛ.

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