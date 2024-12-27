Генменеджер «Трактора» прокомментировал подписание Глотова и Коромыслова

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отреагировал на подписание хоккеистов Василия Глотова и Арсения Коромыслова в результате обмена со СКА. В Петербург отправился Илья Карпухин.

«Приветствую наших новобранцев в Челябинске. Василий Глотов является тем хоккеистом, который сделает любой клуб КХЛ сильнее. Последние два года он был одним из лидеров СКА по влиянию на игру, статистике и роли на площадке и в раздевалке. Это системообразующий хоккеист-универсал, способный сыграть как в центре, так и на фланге. Его человеческие и лидерские качества очень пригодятся «Трактору» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Надеемся, что сотрудничество будет долгосрочным и выигрышным для обеих сторон.

Арсений Коромыслов — защитник новой волны, показавший заметный прогресс в нынешнем сезоне и вышедший на качественно другой уровень. Он начинал чемпионат в «Ладе», получая почти по 20 минут игрового времени, и впоследствии вернулся в СКА. Это жёсткий и габаритный хоккеист, умеющий работать в прессинг. Его главные качества — надёжность на своей половине площадки, катание и работа клюшкой. Блок-шоты, меньшинство и способность подстраховать партнёров на синей линии — всё это также про нашего новичка.

Хочется выразить большую благодарность Илье Карпухину, проведшему семь сезонов в составе «Трактора» и завоевавшему искреннюю любовь болельщиков. Это было отличное время. Успехов на новом месте, Илья. Твои достижения навсегда в истории клуба», — приводит слова Волкова телеграм-канал «Трактора».