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Сочи — СКА, результат матча 27 декабря 2024, счет 4:5, КХЛ 2024-2025

СКА обыграл «Сочи», забив соперникам три гола за шесть минут
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. СКА одержал победу со счётом 5:4 (2:2, 0:1, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Хохлачёв, Тянулин) – 06:31 (5x5)     1:1 Бардаков (Плотников, Сапего) – 07:45 (5x5)     1:2 Григоренко (Демидов, Плотников) – 12:43 (5x4)     2:2 Биттен (Попов) – 18:13 (5x5)     3:2 Хафизов (Мачулин) – 30:51 (5x5)     4:2 Кузнецов (Яремчук) – 46:40 (5x5)     4:3 Демидов (Плотников) – 52:40 (5x5)     4:4 Никишин (Толчинский) – 55:43 (5x5)     4:5 Грицюк (Деанджело, Сапего) – 58:01 (5x5)    

Права на видео принадлежат в КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Сергей Попов, Уилл Биттен, Тимур Хафизов, Артемий Кузнецов. За СКА забили Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов, Александр Никишин, Арсений Грицюк.

СКА сейчас находится на шестом месте Западной конференции КХЛ. Команда из «Сочи» там же на последней 11 строчке.

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