СКА обыграл «Сочи», забив соперникам три гола за шесть минут

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. СКА одержал победу со счётом 5:4 (2:2, 0:1, 3:1).

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В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Сергей Попов, Уилл Биттен, Тимур Хафизов, Артемий Кузнецов. За СКА забили Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов, Александр Никишин, Арсений Грицюк.

СКА сейчас находится на шестом месте Западной конференции КХЛ. Команда из «Сочи» там же на последней 11 строчке.