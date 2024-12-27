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Нападающий Егор Степанов будет обменян в «Адмирал» из «Северстали»

Нападающий Егор Степанов будет обменян в «Адмирал» из «Северстали»
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Как стало известно «Чемпионату», «Северсталь» произведёт обмен с «Адмиралом», в результате которого состав приморской команды пополнит нападающий Егор Степанов. Взамен клуб из Череповца получит денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 24-летний Степанов принял участие в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи при показателе полезности «+5» и отсутствии штрафного времени.

Ранее за карьеру в КХЛ хоккеист выступал также за «Трактор». В мае 2023-го клуб из Череповца выменял Степанова у «Югры» из ВХЛ в обмен на денежную компенсацию. Егор был признан лучшим снайпером ВХЛ в сезоне-2022/2023.

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