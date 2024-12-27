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«Куньлунь» забрал вратаря Рыбара из списка отказов, ранее его туда поместил «Спартак»

«Куньлунь» забрал вратаря Рыбара из списка отказов, ранее его туда поместил «Спартак»
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Пекинский «Куньлунь Ред Стар» забрал голкипера Патрика Рыбара из списка отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, 25 декабря стало известно, что 31-летний Рыбар помещён московским «Спартаком» в список отказов после 90 матчей за команду. В текущем сезоне Патрик сыграл 12 встреч, его коэффициент надёжности составил 3,14, а коэффициент отражённых бросков равен 90,8%.

Для словацкого вратаря это был третий сезон за московскую команду, ранее он играл в составе минского «Динамо».

Сейчас «Куньлунь» находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, у команды 32 очка после 38 матчей.

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