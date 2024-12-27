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«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Константином Лучевниковым

«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Константином Лучевниковым
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Казанский «Ак Барс» переподписал соглашение с защитником Константином Лучевниковым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

29-летний Лучевников играет в составе «Ак Барса» на протяжении пяти сезонов. Он дебютировал за команду в 2020 году и не играл в других клубах.

В текущем сезоне Лучевников провёл 21 матч и набрал три очка, сделав три результативные передачи, коэффициент полезности равен «+2». В среднем за встречу он проводит около 12 минут на льду.

Сейчас «Ак Барс» находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, у команды 48 очков после 36 матчей.

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