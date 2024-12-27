Экс-игрок клубов КХЛ дал неочевидный совет для появления второго Овечкина в хоккее

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Чесалин объяснил, чтонужно делать, чтобы в российском хоккее появился второй Александр Овечкин.

— Что нужно сделать в российском хоккее, чтобы появился второй Александр Овечкин?

— Перестать смотреть хайлайты с НХЛ. Тогда точно ребята будут расти и становиться Овечкиными. Просто сейчас кого ни спроси, все хотят стать Овечкиным, но в команде так не может быть, чтобы было 20 человек Овечкиных. Даже некому будет играть в обороне и ловить шайбу на себя. Не говорю, что он не ловит её и не играет в обороне, но это единица. Поэтому перестать смотреть хайлайты и работать на льду, — приводит слова Чесалина Legalbet.