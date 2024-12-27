Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок клубов КХЛ дал неочевидный совет для появления второго Овечкина в хоккее

Экс-игрок клубов КХЛ дал неочевидный совет для появления второго Овечкина в хоккее
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Чесалин объяснил, чтонужно делать, чтобы в российском хоккее появился второй Александр Овечкин.

— Что нужно сделать в российском хоккее, чтобы появился второй Александр Овечкин?
— Перестать смотреть хайлайты с НХЛ. Тогда точно ребята будут расти и становиться Овечкиными. Просто сейчас кого ни спроси, все хотят стать Овечкиным, но в команде так не может быть, чтобы было 20 человек Овечкиных. Даже некому будет играть в обороне и ловить шайбу на себя. Не говорю, что он не ловит её и не играет в обороне, но это единица. Поэтому перестать смотреть хайлайты и работать на льду, — приводит слова Чесалина Legalbet.

Материалы по теме
Бывший хоккеист системы «Нью-Джерси» и клубов КХЛ был пойман пьяным за рулём в Москве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android