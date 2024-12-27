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Р. Ротенберг: не может быть, что когда сотрясение, потеря сознания, а там ничего не было!

Р. Ротенберг: не может быть, что когда сотрясение, потеря сознания, а там ничего не было!
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) исключить безнаказанность ударов в голову игрокам во время матчей. Петербургская команда обыграла «Сочи» со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Хохлачёв, Тянулин) – 06:31 (5x5)     1:1 Бардаков (Плотников, Сапего) – 07:45 (5x5)     1:2 Григоренко (Демидов, Плотников) – 12:43 (5x4)     2:2 Биттен (Попов) – 18:13 (5x5)     3:2 Хафизов (Мачулин) – 30:51 (5x5)     4:2 Кузнецов (Яремчук) – 46:40 (5x5)     4:3 Демидов (Плотников) – 52:40 (5x5)     4:4 Никишин (Толчинский) – 55:43 (5x5)     4:5 Грицюк (Деанджело, Сапего) – 58:01 (5x5)    

«В уходящем году мы увидели яркий хоккей. Благодарим соперника, «Сочи» бросил нам серьёзный вызов, играл самоотверженно. Кость в кость ребята бились. Понимали, что «Сочи» будет очень хорошо обороняться, но в этой игре победила атака. Рады, что пробили оборону, преодолели сложности. Начало было тяжёлое, травму у нас один игрок получил. Надо смотреть, почему у нас столько травм в лиге. Получают травмы мастера, которые показывают яркий хоккей, умеют играть с шайбой. А ребята, которые играют в звеньях ниже, почему-то травмы не получают. Не понимаю, в чём причина. В КХЛ очень много травмированных игроков, у которых самые высокие зарплаты в лиге.

Для другой команды очень просто взять игрока, который разбежится и ударит в голову нашего лучшего игрока, который получает серьёзную зарплату, и потом мы долго этих ребят не видим. В этой ситуации все в минусе – болельщики, журналисты, команды. Обращаюсь к КХЛ, как мы можем исключить удары в голову, сотрясения, когда теряется сознание. Не может быть такого, что там ничего не было! Человек же не сам разбежался и себя ударил в стенку головой! Надо посмотреть, что можно совместно сделать, чтобы не было ударов в голову. Таким путём пошли в НХЛ, убрали удары в голову в 2014 году. Хоккей стал развиваться, выручка лиги выросла в разы, все в плюсе, звёзды играют в НХЛ, такие как Панарин, Овечкин. Если кто-то разгонится и ударит Овечкина в голову, этот человек будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей, а может, и на весь сезон", — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Новости. Хоккей
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