Хоккейное агентство Winners: Константин Волков может перейти в ХК «Лада»

Хоккейное агентство Winners сообщило о возможном переходе Константина Волкова из «Куньлунь Ред Стар» в тольяттинскую «Ладу».

«Константин Волков близок к переходу в ХК «Лада». Переговоры между клубами активно продолжаются, и ожидается, что они будут завершены в ближайшее время», — написала пресс-служба Winners в официальном телеграм-канале агентства.

В текущем сезоне Волков провёл за «Куньлунь» семь матчей. Его коэффициент надёжности равен 4,84, а процент отражённых бросков — 83,2%.

Сейчас «Лада» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка после 35 встреч.