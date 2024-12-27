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Хоккейное агентство Winners: Константин Волков может перейти в ХК «Лада»

Хоккейное агентство Winners: Константин Волков может перейти в ХК «Лада»
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Хоккейное агентство Winners сообщило о возможном переходе Константина Волкова из «Куньлунь Ред Стар» в тольяттинскую «Ладу».

«Константин Волков близок к переходу в ХК «Лада». Переговоры между клубами активно продолжаются, и ожидается, что они будут завершены в ближайшее время», — написала пресс-служба Winners в официальном телеграм-канале агентства.

В текущем сезоне Волков провёл за «Куньлунь» семь матчей. Его коэффициент надёжности равен 4,84, а процент отражённых бросков — 83,2%.

Сейчас «Лада» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка после 35 встреч.

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