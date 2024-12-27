Никита Тертышный обменян в «Торпедо» — пресс-служба КХЛ

26-летний Никита Тертышный обменян в нижегородское «Торпедо», в «Трактор» отправятся форвард Денис Почивалов, челябинцы также получат права на Павла Дорофеева.

Тертышный дебютировал в КХЛ челябинском клубе в 2018 году и не играл в других командах лиги. В текущем чемпионате Тертышный после 37 матчей заработал 12 очков, коэффициент полезности Тертышного равен "+3".

Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 213 матчей, в которых записал на свой счёт 45 шайб и 51 результативную передачу с показателем полезности «+27».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 36 матчей, в которых набрало 39 очков.