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Никита Тертышный обменян в «Торпедо» — пресс-служба КХЛ

Никита Тертышный обменян в «Торпедо» — пресс-служба КХЛ
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26-летний Никита Тертышный обменян в нижегородское «Торпедо», в «Трактор» отправятся форвард Денис Почивалов, челябинцы также получат права на Павла Дорофеева.

Тертышный дебютировал в КХЛ челябинском клубе в 2018 году и не играл в других командах лиги. В текущем чемпионате Тертышный после 37 матчей заработал 12 очков, коэффициент полезности Тертышного равен "+3".

Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 213 матчей, в которых записал на свой счёт 45 шайб и 51 результативную передачу с показателем полезности «+27».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 36 матчей, в которых набрало 39 очков.

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