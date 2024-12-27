Р. Ротенберг: слава богу, Кузнецов помнит, как его зовут
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как чувствует себя нападающий команды Евгений Кузнецов после столкновения, в результате которого он получил по голове. Петербуржцы обыграли «Сочи» со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Хохлачёв, Тянулин) – 06:31 (5x5) 1:1 Бардаков (Плотников, Сапего) – 07:45 (5x5) 1:2 Григоренко (Демидов, Плотников) – 12:43 (5x4) 2:2 Биттен (Попов) – 18:13 (5x5) 3:2 Хафизов (Мачулин) – 30:51 (5x5) 4:2 Кузнецов (Яремчук) – 46:40 (5x5) 4:3 Демидов (Плотников) – 52:40 (5x5) 4:4 Никишин (Толчинский) – 55:43 (5x5) 4:5 Грицюк (Деанджело, Сапего) – 58:01 (5x5)
— Какое настроение у Кузнецова?
— Слава богу, он помнит, как его зовут. На этом всё, вот и весь диагноз. Если тот же Ремпе разгонится и ударит в голову Овечкина, что будет дальше? Один раз — дисквалификация, потом ещё одна, потом – либо пожизненная, либо до конца сезона. Потому что нужно, чтобы играл Овечкин, а не Ремпе. Ремпе никому не интересен в принципе, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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