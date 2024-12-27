Р. Ротенберг: слава богу, Кузнецов помнит, как его зовут

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как чувствует себя нападающий команды Евгений Кузнецов после столкновения, в результате которого он получил по голове. Петербуржцы обыграли «Сочи» со счётом 5:4.

— Какое настроение у Кузнецова?

— Слава богу, он помнит, как его зовут. На этом всё, вот и весь диагноз. Если тот же Ремпе разгонится и ударит в голову Овечкина, что будет дальше? Один раз — дисквалификация, потом ещё одна, потом – либо пожизненная, либо до конца сезона. Потому что нужно, чтобы играл Овечкин, а не Ремпе. Ремпе никому не интересен в принципе, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.