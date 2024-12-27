Дубль Каюмова помог «Локомотиву» одержать победу над «Витязем»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:2).

В составе «Витязя» забили Дмитрий Бучельников, Фредерик Готье, Руслан Педан. За «Локомотив» забросили шайбы Максим Шалунов, Артур Каюмов, оформивший дубль, Павел Красковский, Даниил Тесанов.

«Локомотив» находится на первом месте Западной конференции КХЛ. У команды 66 очков после 41 матча. «Витязь» там же на девятой строчке.