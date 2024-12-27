Дубль Каюмова помог «Локомотиву» одержать победу над «Витязем»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов – 07:46 (5x5) 1:1 Бучельников (Чехович, Рыков) – 18:14 (5x5) 1:2 Каюмов (Берёзкин, Киселевич) – 25:53 (5x5) 1:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 29:09 (5x4) 1:4 Красковский (Тесанов, Полунин) – 31:59 (5x5) 2:4 Готье (Яровой) – 48:57 (5x5) 2:5 Тесанов (Полунин, Рафиков) – 50:00 (5x5) 3:5 Педан (Готье, Дарьин) – 50:51 (5x5)
В составе «Витязя» забили Дмитрий Бучельников, Фредерик Готье, Руслан Педан. За «Локомотив» забросили шайбы Максим Шалунов, Артур Каюмов, оформивший дубль, Павел Красковский, Даниил Тесанов.
«Локомотив» находится на первом месте Западной конференции КХЛ. У команды 66 очков после 41 матча. «Витязь» там же на девятой строчке.
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