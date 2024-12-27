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Состав «Авангарда» пополнил форвард Джованни Фьоре в результате обмена с «Адмиралом»

Состав «Авангарда» пополнил форвард Джованни Фьоре в результате обмена с «Адмиралом»
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«Авангард» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого состав омского клуба пополнил Джованни Фьоре, дальневосточный клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает «Авангард» в своём телеграм-канале.

В КХЛ Фьоре в течение двух сезонов выступал за «Адмирал» и набрал 43 (17+26) очка за 95 матчей при показателе полезности «+4». В текущем сезоне сыграл 32 встречи, набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+4». Контракт форварда рассчитан до конца сезона.

Канадец провёл в «Адмирале» два неполных сезона, ранее играл в НХЛ за «Анахайм Дакс».

«Авангард» сейчас находится на седьмом месте Восточной конференции КХЛ.

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