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Р. Ротенберг прокомментировал обмены Юдина и Карпухина в СКА

Р. Ротенберг прокомментировал обмены Юдина и Карпухина в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о переходе Дмитрия Юдина и Ильи Карпухина в результате обмена с клубами КХЛ. Петербургская команда обыграла «Сочи» со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Хохлачёв, Тянулин) – 06:31 (5x5)     1:1 Бардаков (Плотников, Сапего) – 07:45 (5x5)     1:2 Григоренко (Демидов, Плотников) – 12:43 (5x4)     2:2 Биттен (Попов) – 18:13 (5x5)     3:2 Хафизов (Мачулин) – 30:51 (5x5)     4:2 Кузнецов (Яремчук) – 46:40 (5x5)     4:3 Демидов (Плотников) – 52:40 (5x5)     4:4 Никишин (Толчинский) – 55:43 (5x5)     4:5 Грицюк (Деанджело, Сапего) – 58:01 (5x5)    

— Прокомментируйте обмены.
— Это очень важные для нас обмены. Стараемся создать баланс в линиях. Вы видите, что мы можем забивать сколько угодно голов, для нас было важно найти варианты, которые бы создали нам баланс. С Юдиным я в очень хороших отношениях, он свой пацан, я давно с ним дружу. Не был инициатором его обмена в «Спартак» в своё время, потом он каким-то образом оказался в Казани, хотя должен был вернуться в СКА. Потом вели переговоры с «Ак Барсом», несколько раз пытались договориться. Слава богу, сейчас получилось. Он мощный, дерзкий парень, играет агрессивно, хорошо катается, у него есть всё, чтобы стать одним из наших ведущих защитников. Он прилетает в Сочи, мы проведём новогодний командный ужин сегодня вечером, Дмитрий будет с нами.

С Карпухиным мы работали в сборной, он очень здорово себя проявил как человек и игрок, который ловит шайбу на себя, хорошо играет с шайбой. Юдин, думаю, сыграет с ЦСКА 3 января, а Карпухин вообще легко зайдёт. Он знает каждую мелочь нашей системы игры, его не надо обучать. В команде должен быть один рыжий, чтобы победить. К нам приедет рыжий, мы этому очень рады, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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