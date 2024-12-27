Р. Ротенберг прокомментировал обмены Юдина и Карпухина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о переходе Дмитрия Юдина и Ильи Карпухина в результате обмена с клубами КХЛ. Петербургская команда обыграла «Сочи» со счётом 5:4.

— Прокомментируйте обмены.

— Это очень важные для нас обмены. Стараемся создать баланс в линиях. Вы видите, что мы можем забивать сколько угодно голов, для нас было важно найти варианты, которые бы создали нам баланс. С Юдиным я в очень хороших отношениях, он свой пацан, я давно с ним дружу. Не был инициатором его обмена в «Спартак» в своё время, потом он каким-то образом оказался в Казани, хотя должен был вернуться в СКА. Потом вели переговоры с «Ак Барсом», несколько раз пытались договориться. Слава богу, сейчас получилось. Он мощный, дерзкий парень, играет агрессивно, хорошо катается, у него есть всё, чтобы стать одним из наших ведущих защитников. Он прилетает в Сочи, мы проведём новогодний командный ужин сегодня вечером, Дмитрий будет с нами.

С Карпухиным мы работали в сборной, он очень здорово себя проявил как человек и игрок, который ловит шайбу на себя, хорошо играет с шайбой. Юдин, думаю, сыграет с ЦСКА 3 января, а Карпухин вообще легко зайдёт. Он знает каждую мелочь нашей системы игры, его не надо обучать. В команде должен быть один рыжий, чтобы победить. К нам приедет рыжий, мы этому очень рады, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.