Плющев: обмен Фальковского на Юдина — усиление обороны

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал обмен СКА и «Ак Барса».

«Обмен Степана Фальковского на Дмитрия Юдина вызван определёнными требованиями к своей обороне, которую необходимо усилить. Юдин — защитник, играющий строго в обороне, и в атаку редко подключается. Он не позволяет себе лишних действий. Судя по всему, игра Фальковского в обороне не очень устраивает Романа Ротенберга. При этом могу сказать, что белорусский защитник очень сильно прибавил в СКА, но в какой-то момент остановился в развитии.

Часто можно было видеть его ошибки, иногда его стали легко обыгрывать, он то и дело позволял бросать из-под себя», — сказал Плющев «Чемпионату».