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Двоюродный брат главы «Авангарда» Кожевникова перешёл в «Омские Крылья»

Двоюродный брат главы «Авангарда» Кожевникова перешёл в «Омские Крылья»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Кирилл Кожевников, приходящийся двоюродным братом главе Совета директоров «Авангарда» Евгению Кожевникову, в результате обмена на денежную компенсацию перешёл из «Спартака» в систему омского клуба. У Кирилла Кожевникова будет действовать односторонний контракт до конца сезона с «Омскими Крыльями» — фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ.

По информации «Чемпионата», размер денежной компенсации составил один рубль.

25-летний Кожевников провёл в московском «Спартаке» два сезона, за оба он набрал только одно очко, забив гол. Ранее он также играл в «Сочи» и «Югре».

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