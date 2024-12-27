Минское «Динамо» с минимальным счётом обыграло московское «Динамо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

За «Динамо» из Минска забил Роб Хэмилтон на 52-й минуте игры.

«Динамо» из Москвы находится сейчас на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 49 очков после 40 матчей. Минское «Динамо» на седьмой строчке там же, у него 47 очков после 39 встреч.

Для московской команды это третье поражение подряд. Минская команда в предыдущей встрече обыграла «Ак Барс».