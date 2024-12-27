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Динамо Минск — Динамо Москва, результат матча 27 декабря, счет 1:0, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» с минимальным счётом обыграло московское «Динамо»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хэмилтон – 52:00 (5x5)    

За «Динамо» из Минска забил Роб Хэмилтон на 52-й минуте игры.

«Динамо» из Москвы находится сейчас на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 49 очков после 40 матчей. Минское «Динамо» на седьмой строчке там же, у него 47 очков после 39 встреч.

Для московской команды это третье поражение подряд. Минская команда в предыдущей встрече обыграла «Ак Барс».

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