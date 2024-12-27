Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куньлунь Ред Стар — Спартак, результат матча 27 декабря 2024 года, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» одолел «Спартак», забросив две шайбы на последних трёх минутах матча
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Морозов, Вишневский) – 02:35 (5x5)     1:1 Лихачёв (О'Реган, Локхарт) – 05:34 (5x5)     1:2 Вишневский (Голдобин) – 30:56 (5x3)     2:2 Фу (Кэмпбелл, Фу) – 51:56 (5x5)     3:2 Фу (Душак, Маккошен) – 57:12 (5x5)     4:2 Фу – 59:56 (en)    

За «Куньлунь» забили Ярослав Лихачёв, Цзян Фу, оформивший дубль, Паркер Фу. В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Дмитрий Вишневский.

В прошлой встрече «Куньлунь» обыграл «Барыс» (2:0). Ранее «Спартак» одолел минское «Динамо» в овертайме (3:2)

Материалы по теме
«Куньлунь» обменял Рурка Шартье в ЦСКА на денежную компенсацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android