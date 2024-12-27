«Куньлунь» одолел «Спартак», забросив две шайбы на последних трёх минутах матча
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
0:1 Порядин (Морозов, Вишневский) – 02:35 (5x5) 1:1 Лихачёв (О'Реган, Локхарт) – 05:34 (5x5) 1:2 Вишневский (Голдобин) – 30:56 (5x3) 2:2 Фу (Кэмпбелл, Фу) – 51:56 (5x5) 3:2 Фу (Душак, Маккошен) – 57:12 (5x5) 4:2 Фу – 59:56 (en)
За «Куньлунь» забили Ярослав Лихачёв, Цзян Фу, оформивший дубль, Паркер Фу. В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Дмитрий Вишневский.
В прошлой встрече «Куньлунь» обыграл «Барыс» (2:0). Ранее «Спартак» одолел минское «Динамо» в овертайме (3:2)
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