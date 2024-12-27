«Куньлунь» одолел «Спартак», забросив две шайбы на последних трёх минутах матча

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

За «Куньлунь» забили Ярослав Лихачёв, Цзян Фу, оформивший дубль, Паркер Фу. В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Дмитрий Вишневский.

В прошлой встрече «Куньлунь» обыграл «Барыс» (2:0). Ранее «Спартак» одолел минское «Динамо» в овертайме (3:2)