ЦСКА вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «ЦСКА» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
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27 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Нестеров, Абрамов) – 26:47 (5x3) 1:1 Митякин (Ди, Белозёров) – 52:30 (5x4) 1:2 Гурьянов – 65:00
В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин. За ЦСКА забил Максим Сорокин.
Победную шайбу в составе московской команды забросил Денис Гурьянов.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 55 очков за 38 матчей. «Нефтехимик» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 37 очков после 39 игр.
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