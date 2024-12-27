ЦСКА вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «ЦСКА» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин. За ЦСКА забил Максим Сорокин.

Победную шайбу в составе московской команды забросил Денис Гурьянов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 55 очков за 38 матчей. «Нефтехимик» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 37 очков после 39 игр.