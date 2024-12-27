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Гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал подписание Фьоре

Гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал подписание Фьоре
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков отрегировал на переход Джованни Фьоре из «Адмирала».

«Фьоре – опытный мастер, который добавит нашей команде глубины и вариативности в нападении. Как показывает история его выступлений за «Адмирал», он способен успешно завершать атаки и создавать голевые моменты для партнёров. При этом умеет надёжно действовать в обороне», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Авангарда» в их официальном телеграм-канале.

В КХЛ Фьоре в течение двух сезонов выступал за «Адмирал» и набрал 43 (17+26) очка за 95 матчей при показателе полезности «+4». В текущем сезоне сыграл 32 встречи, набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+4». Контракт форварда рассчитан до конца сезона.

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