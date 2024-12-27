Словакия обыграла сборную Швейцарии на МЧМ-2025 благодаря голу Яна Хована
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Завершился матч группового этапа Молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборная Швейцарии и национальная команда Словакии. Команды играли на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Оттаве (Канада). Словакия одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
U20 ЧМ-2025 . Группа B
27 декабря 2024, пятница. 21:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 2
Словакия U20
0:1 Енчко (Радивоевич, Дворски) – 18:46 (5x5) 1:1 Шнеллер (Ребер) – 33:48 (5x5) 1:2 Хован – 56:42 (5x5)
В команде Словакии забили Даньель Александер Енчко, Ян Хован. За Швейцарию шайбу забросил Эрик Шнеллер.
Ранее команды сыграли по одному матчу. Словакия уступила Швеции, а Швейцария не смогла обыграть Чехию.
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