Словакия обыграла сборную Швейцарии на МЧМ-2025 благодаря голу Яна Хована

Завершился матч группового этапа Молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборная Швейцарии и национальная команда Словакии. Команды играли на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Оттаве (Канада). Словакия одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

В команде Словакии забили Даньель Александер Енчко, Ян Хован. За Швейцарию шайбу забросил Эрик Шнеллер.

Ранее команды сыграли по одному матчу. Словакия уступила Швеции, а Швейцария не смогла обыграть Чехию.