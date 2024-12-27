«Витязь» подписал контракт на два сезона с вратарём Андреем Кареевым

Подмосковный «Витязь» подписал контракт на два сезона с вратарём Андреем Кареевым. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

30-летний вратарь в этом сезоне провёл семь матчей в составе минского «Динамо» и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.

11 декабря стало известно, что минский клуб поместил Кареева в список отказов. В прошлом сезоне он играл в составе московского «Спартака» и провёл 23 матча за регулярку.

Сейчас «Витязь» находится на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 36 очков после 38 матчей. Минское «Динамо» там же на седьмом месте. У команды 47 очков после 39 встреч.