Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» подписал контракт на два сезона с вратарём Андреем Кареевым

«Витязь» подписал контракт на два сезона с вратарём Андреем Кареевым
Комментарии

Подмосковный «Витязь» подписал контракт на два сезона с вратарём Андреем Кареевым. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

30-летний вратарь в этом сезоне провёл семь матчей в составе минского «Динамо» и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.

11 декабря стало известно, что минский клуб поместил Кареева в список отказов. В прошлом сезоне он играл в составе московского «Спартака» и провёл 23 матча за регулярку.

Сейчас «Витязь» находится на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 36 очков после 38 матчей. Минское «Динамо» там же на седьмом месте. У команды 47 очков после 39 встреч.

Материалы по теме
Минск продолжает творить сенсации, «Локомотив» неожиданно проиграл. Итоги дня в КХЛ
Минск продолжает творить сенсации, «Локомотив» неожиданно проиграл. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android