Главный тренер «Вашингтона» ответил, сможет ли Овечкин сыграть с «Торонто» 29 декабря

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, сможет ли Александр Овечкин сыграть в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 декабря в 3:00 мск

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Посмотрим. Дела идут в правильном направлении… Еще один шаг для Овечкина. Я не могу сказать, что завтра он будет в составе. Нам придётся подождать и посмотреть, как он отреагирует на тренировку сегодня, а затем мы узнаем завтра утром», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкин завершил восстановление от перелома малоберцовой кости, однако ещё не сыграл в составе «Вашингтона». Ему осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.