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Главный тренер «Вашингтона» ответил, сможет ли Овечкин сыграть с «Торонто» 29 декабря

Главный тренер «Вашингтона» ответил, сможет ли Овечкин сыграть с «Торонто» 29 декабря
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, сможет ли Александр Овечкин сыграть в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 декабря в 3:00 мск

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим. Дела идут в правильном направлении… Еще один шаг для Овечкина. Я не могу сказать, что завтра он будет в составе. Нам придётся подождать и посмотреть, как он отреагирует на тренировку сегодня, а затем мы узнаем завтра утром», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкин завершил восстановление от перелома малоберцовой кости, однако ещё не сыграл в составе «Вашингтона». Ему осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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