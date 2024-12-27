Константин Волков отправился в «Ладу» в результате обмена с «Куньлунем»

Российский голкипер Константин Волков пополнил состав тольяттинской «Лады» в составе пекинского «Куньлуня».

Сейчас «Лада» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка после 35 встреч. «Куньлунь» на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У пекинцев 34 очка за 39 матчей.

В текущем сезоне Волков провёл за «Куньлунь» семь матчей. Его коэффициент надёжности равен 4,84, а процент отражённых бросков — 83,2%. Ранее о скором переходе Волкова в состав тольяттинского клуба сообщало хоккейное агентство Winners.