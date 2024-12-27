Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Константин Волков отправился в «Ладу» в результате обмена с «Куньлунем»

Константин Волков отправился в «Ладу» в результате обмена с «Куньлунем»
Комментарии

Российский голкипер Константин Волков пополнил состав тольяттинской «Лады» в составе пекинского «Куньлуня».

Сейчас «Лада» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка после 35 встреч. «Куньлунь» на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У пекинцев 34 очка за 39 матчей.

В текущем сезоне Волков провёл за «Куньлунь» семь матчей. Его коэффициент надёжности равен 4,84, а процент отражённых бросков — 83,2%. Ранее о скором переходе Волкова в состав тольяттинского клуба сообщало хоккейное агентство Winners.

Материалы по теме
Хоккейное агентство Winners: Константин Волков может перейти в ХК «Лада»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android