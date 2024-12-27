«Будешь хвалить, игрок наденет корону». Р. Ротенберг – о Демидове

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результаты Ивана Демидова в команде. Петербуржцы обыграли «Сочи» со счётом 5:4.

— Интересен ли вам МЧМ и что скажете о прогрессе Демидова?

— С Ваней много работаем, удивлён, как он работает над собой. По психологии, по деталям он улучшил многие вещи. Это абсолютно обучаемый игрок и у него высокие требования к себе. Он доверяет и верит и всегда делает всё, что я прошу. Поэтому он и играет в первом звене сейчас, это заслуженно. Думаю, он может играть ещё лучше. Хвалить не буду, будешь хвалить – игрок наденет корону. Но сегодня он молодец, как и вся команда.

Конечно, МЧМ интересен, по возможности смотрю все матчи. Смотрю НХЛ, КХЛ, МХЛ, ВХЛ по возможности, и МЧМ тоже. Тренер обязан каждый день учиться.

— Каким будет СКА в 2025-м?

— Мы будем ещё сильнее. Вы увидели СКА образца 2025-го в третьем периоде с ЦСКА и третьем периоде с «Сочи». Если будем всегда так играть, нас это устроит, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.