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«Будешь хвалить, игрок наденет корону». Р. Ротенберг – о Демидове

«Будешь хвалить, игрок наденет корону». Р. Ротенберг – о Демидове
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результаты Ивана Демидова в команде. Петербуржцы обыграли «Сочи» со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Попов (Хохлачёв, Тянулин) – 06:31 (5x5)     1:1 Бардаков (Плотников, Сапего) – 07:45 (5x5)     1:2 Григоренко (Демидов, Плотников) – 12:43 (5x4)     2:2 Биттен (Попов) – 18:13 (5x5)     3:2 Хафизов (Мачулин) – 30:51 (5x5)     4:2 Кузнецов (Яремчук) – 46:40 (5x5)     4:3 Демидов (Плотников) – 52:40 (5x5)     4:4 Никишин (Толчинский) – 55:43 (5x5)     4:5 Грицюк (Деанджело, Сапего) – 58:01 (5x5)    

— Интересен ли вам МЧМ и что скажете о прогрессе Демидова?
— С Ваней много работаем, удивлён, как он работает над собой. По психологии, по деталям он улучшил многие вещи. Это абсолютно обучаемый игрок и у него высокие требования к себе. Он доверяет и верит и всегда делает всё, что я прошу. Поэтому он и играет в первом звене сейчас, это заслуженно. Думаю, он может играть ещё лучше. Хвалить не буду, будешь хвалить – игрок наденет корону. Но сегодня он молодец, как и вся команда.
Конечно, МЧМ интересен, по возможности смотрю все матчи. Смотрю НХЛ, КХЛ, МХЛ, ВХЛ по возможности, и МЧМ тоже. Тренер обязан каждый день учиться.

— Каким будет СКА в 2025-м?
— Мы будем ещё сильнее. Вы увидели СКА образца 2025-го в третьем периоде с ЦСКА и третьем периоде с «Сочи». Если будем всегда так играть, нас это устроит, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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