Евгений Лисовец перешёл в минское «Динамо»

Белорусский защитник Евгений Лисовец стал игроком минского «Динамо». Об этом белорусский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

В сезоне-2023/2024 30-летний белорус провёл 44 матча за «Адмирал», набрав 9 (2+7) очков. В КХЛ провёл шесть сезонов за минское «Динамо» с 2013 по 2016 год, а также играл за «Салават Юлаев», «Витязь», «Адмирал».

Всего в КХЛ у Лисовца 505 встреч и 98 (32+66) очков, он также является игроком национальной команды Беларуси.

Ему удалось дебютировать в КХЛ в 2013 году.

Минское «Динамо» сейчас находится на седьмом месте Западной конференции КХЛ. У команды 47 очков после 39 матчей.