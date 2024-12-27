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Евгений Лисовец перешёл в минское «Динамо»

Евгений Лисовец перешёл в минское «Динамо»
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Белорусский защитник Евгений Лисовец стал игроком минского «Динамо». Об этом белорусский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

В сезоне-2023/2024 30-летний белорус провёл 44 матча за «Адмирал», набрав 9 (2+7) очков. В КХЛ провёл шесть сезонов за минское «Динамо» с 2013 по 2016 год, а также играл за «Салават Юлаев», «Витязь», «Адмирал».

Всего в КХЛ у Лисовца 505 встреч и 98 (32+66) очков, он также является игроком национальной команды Беларуси.

Ему удалось дебютировать в КХЛ в 2013 году.

Минское «Динамо» сейчас находится на седьмом месте Западной конференции КХЛ. У команды 47 очков после 39 матчей.

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