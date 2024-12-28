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Зият Пайгин подписал контракт с «Куньлунем»

Зият Пайгин подписал контракт с «Куньлунем»
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Как стало известно «Чемпионату», российский защитник Зият Пайгин заключил соглашение с клубом «Куньлунь Ред Стар» до конца сезона-2024/2025. Вскоре об этом объявят официально.

26 ноября стало известно, что Пайгин и «Лада» расторгли контракт. В текущем сезоне на счету 29-летнего игрока обороны 14 матчей за тольяттинский клуб, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-2». За «Ладу» Пайгин играл с мая 2024 года. Всего в КХЛ на счету защитника 415 встреч и 106 (36+70) набранных очков.

В 2015 году Пайгин был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 209-м номером клубом «Эдмонтон Ойлерз».

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