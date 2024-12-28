Московское «Динамо» обменяло двух игроков в «Трактор» на Дилана Сикуру

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский и форвард Матвей Гуськов в результате обмена стали игроками «Трактора». В обратном направлении отправился канадский форвард Дилан Сикура. Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды в телеграм-канале.

Для 29-летнего Сикуры этот сезон стал первым в Континентальной хоккейной лиге. В 28 матчах он набрал 15 (5+10) очков. В НХЛ на его счету 60 встреч за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо» и 17 набранных очков.

24-летний Прибыльский в нынешнем сезоне не играл в КХЛ, а защищал цвета петербургского «Динамо» в ВХЛ, где в 37 матчах набрал 12 (6+6) очков.

23-летний Гуськов текущий сезон начал в составе «Салавата Юлаева», не набрал за юлаевцев очков в 10 встречах. В октябре клуб обменял его в «Динамо», где форвард в 14 матчах также не набрал очков.