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Экс-форвард НХЛ и АХЛ Кайл Ро стал игроком «Куньлуня»

Экс-форвард НХЛ и АХЛ Кайл Ро стал игроком «Куньлуня»
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«Куньлунь» в своих соцсетях объявил о подписании контракта с американским нападающим Кайлом Ро. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок в скором времени присоединится к команде.

В минувшем сезоне форвард выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуду», где набрал 30 очков в 48 матчах. Всего в АХЛ у него 322 очка в 478 встречах регулярки и 14 очков в 23 играх плей-офф.

В НХЛ у Ро 61 матч за «Миннесоту» и «Флориду», где он выступал вместе с Иэном Маккошеном, а также две встречи в плей-офф.

Кайл Ро — младший брат Чеда Ро, выступавшего за «Куньлунь Ред Стар» в первом сезоне команды в КХЛ.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что состав «Куньлуня» пополнит Зият Пайгин.

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