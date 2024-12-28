Кирилл Капризов пропустит ближайший матч «Миннесоты» из-за травмы

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не полетел с командой на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом». Форвард получил травму нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба «Уайлд» в соцсети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

27-летний Капризов в 34 встречах нынешнего сезона набрал 50 (23+27) очков. Россиянин идёт на четвёртом месте в списке лучших игроков НХЛ текущей кампании по системе «гол+пас». А в рейтинге лучших снайперов занимает второе место, уступая лишь Леону Драйзайтлю (24) из «Эдмонтона».

До конца года «Миннесоте» осталось провести также матч с «Оттавой» 30 декабря, а в ночь на 1 января «Уайлд» сыграют с «Нэшвиллом».