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Кирилл Капризов пропустит ближайший матч «Миннесоты» из-за травмы

Кирилл Капризов пропустит ближайший матч «Миннесоты» из-за травмы
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не полетел с командой на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом». Форвард получил травму нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба «Уайлд» в соцсети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

27-летний Капризов в 34 встречах нынешнего сезона набрал 50 (23+27) очков. Россиянин идёт на четвёртом месте в списке лучших игроков НХЛ текущей кампании по системе «гол+пас». А в рейтинге лучших снайперов занимает второе место, уступая лишь Леону Драйзайтлю (24) из «Эдмонтона».

До конца года «Миннесоте» осталось провести также матч с «Оттавой» 30 декабря, а в ночь на 1 января «Уайлд» сыграют с «Нэшвиллом».

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